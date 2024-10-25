Город-курорт Саки может стать центром реабилитации участников СВО в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Главным центром лечения и реабилитации бойцов СВО в Крыму может стать город-курорт Саки, в санаториях которого до сих пор работают врачи, занимавшиеся восстановлением воинов-афганцев.
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