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Ъ: зарубежная недвижимость потеряла спрос со стороны Россия

Ъ: зарубежная недвижимость потеряла спрос со стороны Россия

Интерес россиян к покупке зарубежной недвижимости в 2024 году в целом по всем странам снизился на 25% относительно года до этого, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на подсчеты аналитики отраслевого портала Prian.

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