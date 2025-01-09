Ъ: зарубежная недвижимость потеряла спрос со стороны Россия

Интерес россиян к покупке зарубежной недвижимости в 2024 году в целом по всем странам снизился на 25% относительно года до этого, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на подсчеты аналитики отраслевого портала Prian.
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