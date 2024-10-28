В Госдуме предложили запретить отказывать в трудоустройстве женщинам без детей

В пояснительной записке к документу сказано, что на практике некоторые работодатели отказывают в трудоустройстве молодым женщинам, у которых нет детей, опасаясь последующих сложностей, связанных с потенциальным длительным отпуском и выплатами по беременности, родам и уходу за ребенком.