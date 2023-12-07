Филиппу Киркорову подарили кукольную копию Аллы Пугачёвой в Петербурге

Сюрприз артисту вручили на народной премии «Звёзды дорожного радио». Российскому эстрадному певцу Филиппу Киркорову подарили кукольную копию Аллы Пугачёвой на XI народной премии «Звёзды Дорожного радио», которая состоялась в «Ледовом дворце» в Петербурге.
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