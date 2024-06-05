Может быть, теперь Россия сможет помочь "парням в шлепках", не боящимся стрелять по американским военным обьектам.

Ваша Светлость

К идее атаковать пиндосовские корабли хуситскими "ониксами" и "искандерами" отношусь положительно.:))) Собственно, и Хамас может получить российские ПЗРК и РСЗО "Смерч" для защиты от сионистов и атак на Тель-Авив и Хайфу!