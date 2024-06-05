Может быть, теперь Россия сможет помочь "парням в шлепках", не боящимся стрелять по американским военным обьектам.

ФОТО: MC3 JACKSON ADKINS/GLOBALLООKPRESS ВЛАД ШЛЕПЧЕНКО ХУСИТЫ АТАКОВАЛИ АВИАНОСЕЦ США: ДАСТ ЛИ РОССИЯ СОГЛАСИЕ НА УДАРЫ НАШИМИ РАКЕТАМИ ПО АМЕРИКАНСКИМ КОРАБЛЯМ После серии успешных атак против разведывательных беспилотников хуситы заявили уже о двух ударах по американскому атомному авианосцу "Дуайт Д.
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