Позитив для опт...
ГлавнаяБлогФото и видео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Позитив для оптимистов

3 603 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ed
    Неужели нашему МИДу нужно давать и такие советы "что России нужно выходить на контакт с врагами США ". Самим сообрази...Может быть, тепер...
  • Lana_Borei Иванова
    Не берите в плен, по максимальной возможности.«Волчанск — всё. ...
  • brigadier21 Snytsarienko
    Всё более склоняюсь к мысли, что нам необходимы двухбалочные дирижабли, специализированные именно на ПВО, с хорошими ...Сколько «Панцирей...

Может быть, теперь Россия сможет помочь "парням в шлепках", не боящимся стрелять по американским военным обьектам.

Может быть, теперь Россия сможет помочь "парням в шлепках", не боящимся стрелять по американским военным обьектам.

ФОТО: MC3 JACKSON ADKINS/GLOBALLООKPRESS ВЛАД ШЛЕПЧЕНКО ХУСИТЫ АТАКОВАЛИ АВИАНОСЕЦ США: ДАСТ ЛИ РОССИЯ СОГЛАСИЕ НА УДАРЫ НАШИМИ РАКЕТАМИ ПО АМЕРИКАНСКИМ КОРАБЛЯМ После серии успешных атак против разведывательных беспилотников хуситы заявили уже о двух ударах по американскому атомному авианосцу "Дуайт Д.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ваша Светлость
К идее атаковать пиндосовские корабли хуситскими &quot;ониксами&quot; и &quot;искандерами&quot; отношусь положительно.:))) Собственно, и Хамас может получить российские ПЗРК и РСЗО &quot;Смерч&quot; для защиты от сионистов и атак на Тель-Авив и Хайфу!
Ответить
17 час.
E
Ed
Неужели нашему МИДу нужно давать и такие советы &quot;что России нужно выходить на контакт с врагами США &quot;. Самим сообразить слабо уже?
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх