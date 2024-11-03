Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 422 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Давид Маркович
    НА   ПРИРОДНЫЙ  ГАЗ !"Страна.ua": граж...
  • Бендер Задунайский
    Хохлы на говно изойдутся .Baza: у рэпера Ка...
  • А Кудасов
    Значит они по своей наглости и корыстолюбию приблизились к полиции Румынии.Полиция Молдавии ...

FranOp: все шимпанзе мира не успеют перепечатать Шекспира до конца Вселенной

FranOp: все шимпанзе мира не успеют перепечатать Шекспира до конца Вселенной

Австралийские математики из Технологического университета Сиднея проверили "теорему о бесконечных обезьянах" — мысленный эксперимент, показывающий, что неограниченное количество времени может превратить что-то крайне маловероятное в вероятное.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх