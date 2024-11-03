FranOp: все шимпанзе мира не успеют перепечатать Шекспира до конца Вселенной

Австралийские математики из Технологического университета Сиднея проверили "теорему о бесконечных обезьянах" — мысленный эксперимент, показывающий, что неограниченное количество времени может превратить что-то крайне маловероятное в вероятное.
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