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Постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов: украинские националисты могут устроить «жуткую провокацию» в Одессе

Постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов: украинские националисты могут устроить «жуткую провокацию» в Одессе

Жители Крыма опасаются, что киевский режим готовит страшную провокацию в Одессе. Постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер региона Георгий Мурадов рассказал о сообщениях одесских друзей об опасении людей, что Киев готовит Одессе кровавую бойню.

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