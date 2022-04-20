Постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов: украинские националисты могут устроить «жуткую провокацию» в Одессе

Жители Крыма опасаются, что киевский режим готовит страшную провокацию в Одессе. Постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер региона Георгий Мурадов рассказал о сообщениях одесских друзей об опасении людей, что Киев готовит Одессе кровавую бойню.