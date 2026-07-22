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SPORT24.ru

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«Как может быть иначе?» Олейников из «Крыльев Советов» объяснил, почему его кумир — Роналду, а не Месси

«Как может быть иначе?» Олейников из «Крыльев Советов» объяснил, почему его кумир — Роналду, а не Месси

Полузащитник «Крыльев Советов» Иван Олейников в интервью корреспонденту Sport24 Александру Муйжнеку рассказал о своем футбольном кумире Криштиану Роналду, а также оценил, должен ли португалец оставаться игроком основы сборной в 41-летнем возрасте.

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