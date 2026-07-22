Полузащитник «Крыльев Советов» Иван Олейников в интервью корреспонденту Sport24 Александру Муйжнеку рассказал о своем футбольном кумире Криштиану Роналду, а также оценил, должен ли португалец оставаться игроком основы сборной в 41-летнем возрасте.