Полузащитник «Крыльев Советов» Иван Олейников в интервью корреспонденту Sport24 Александру Муйжнеку рассказал о своем футбольном кумире Криштиану Роналду, а также оценил, должен ли португалец оставаться игроком основы сборной в 41-летнем возрасте.
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