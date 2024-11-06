НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

158 подписчиков

Грицюк о Толчинском в запасе СКА: «Иногда подшучиваю: «Что, Толч, тебя убрали?». У нас плотный состав, высокая конкуренция…»

– У вас был тяжелый момент в начале прошлого сезона, когда игра не шла, вы попадали в запас. В декабре вы съездили в сборную ВХЛ, и после этого нашли свой хоккей, резко прибавили.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх