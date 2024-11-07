Нижегородские врачи через суд добились около 1,6 млн рублей соцвыплат

Врачи одной из центральных районных больниц Нижегородской области через суд добились около 1,6 млн рублей соцвыплат, сообщает главный редактор ИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов в своем Telegram-канале.
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