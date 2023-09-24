Шольц допустил ужесточение контроля на границах ЕС из-за мигрантов

АНГЕЛ АНГЕЛ

Ой, а что случилось, то в десна целовались с нариком, а теперь все дружбе конец? А где же солидарность, братская дружба на веки? Шольц, Дуда, нарик и единое гермопановихолятское государство, без Российских земель??? А там глянь и прибалты подтянутся в вашему союзу... Ой и крепка у вас "любовь" будет....