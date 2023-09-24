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Шольц допустил ужесточение контроля на границах ЕС из-за мигрантов

Шольц допустил ужесточение контроля на границах ЕС из-за мигрантов

Фото: Global Look Press/Nicolas Economou Канцлер Германии Олаф Шольц выступил за усиление контроля над нелегальной миграцией и пообещал возможные дополнительные меры на границах Евросоюза.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Ой, а что случилось, то в десна целовались с нариком, а теперь все дружбе конец? А где же солидарность, братская дружба на веки? Шольц, Дуда, нарик и единое гермопановихолятское государство, без Российских земель??? А там глянь и прибалты подтянутся в вашему союзу... Ой и крепка у вас &quot;любовь&quot; будет....
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