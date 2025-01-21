Энергетики обещают вернуть тепло в 100 зданий Новосибирска до наступления морозов

Профилактические ремонты проводят сотрудники СГК 21 января в Новосибирске. Как сообщает ресурсоснабжающая организация, проводятся устранение дефектов, которые были обнаружены на теплосетях в ходе ежедневных осмотров.
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