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Вечерний Новосибирск

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Энергетики обещают вернуть тепло в 100 зданий Новосибирска до наступления морозов

Энергетики обещают вернуть тепло в 100 зданий Новосибирска до наступления морозов

Профилактические ремонты проводят сотрудники СГК 21 января в Новосибирске. Как сообщает ресурсоснабжающая организация, проводятся устранение дефектов, которые были обнаружены на теплосетях в ходе ежедневных осмотров.

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