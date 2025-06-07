Вода начала отступать с дачных участков в Тарко-Сале

Вода из дачного поселка в Тарко-Сале продолжает отступать, сообщила пресс-служба губернатора ЯНАО. По состоянию на 7 июня, уровень в озере на дальних дачах опустился на один метр, спад воды на средних дачах составил 12 сантиметров, а на ближних дачах — минус 15 сантиметров.