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Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

Вода начала отступать с дачных участков в Тарко-Сале

Вода начала отступать с дачных участков в Тарко-Сале

Вода из дачного поселка в Тарко-Сале продолжает отступать, сообщила пресс-служба губернатора ЯНАО. По состоянию на 7 июня, уровень в озере на дальних дачах опустился на один метр, спад воды на средних дачах составил 12 сантиметров, а на ближних дачах — минус 15 сантиметров.

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