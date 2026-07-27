Рейтинг стран с наименьшими запасами пресной воды на душу населения / © Visual Capitalist Хотя лишь около 1% мировых запасов пресной воды доступен для непосредственного использования человеком, одни страны располагают мощными речными системами, озерами и обильными осадками, обеспечивающими устойчивое восполнение водных ресурсов.
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