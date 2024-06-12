Сергей Неверов поздравил жителей Смоленской области с Днём России

Заместитель председателя Государственной думы Сергей Неверов поздравил смолян с Днём России: Дорогие смоляне! Поздравляю вас с Днём России! Этот день объединяет всех нас, независимо от возраста, профессии, политических взглядов и места проживания.
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