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Смоленская Газета

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Сергей Неверов поздравил жителей Смоленской области с Днём России

Сергей Неверов поздравил жителей Смоленской области с Днём России

Заместитель председателя Государственной думы Сергей Неверов поздравил смолян с Днём России: Дорогие смоляне! Поздравляю вас с Днём России! Этот день объединяет всех нас, независимо от возраста, профессии, политических взглядов и места проживания.

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