В Индии охранник изнасиловал трехлетнюю девочку, которая играла на улице

В Индии трехлетняя девочка подверглась изнасилованию. Об этом сообщает jantaseridhta.com.Инцидент произошел в Райпуре, штат Чхаттисгарх.
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В Индии это обычное явление .
Учитывая огромное количество беспризорных детей и бездомных многие преступления не то что не расследуются,они не фиксируются ,поэтому не учитываются статистикой.