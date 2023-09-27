"Зеленского понесло": Польша недовольна словами украинского президента о зерновой сделке

Польские политики требуют от украинского лидера забрать свои слова о зерновой сделке обратно.В Польше считают, что украинский президент Владимир Зеленский явно перегнул палку во время своего выступления на Генассамблее ООН.
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