Энди Бернем обвинил Россию во вмешательстве в Brexit

REUTERS/Jonathan Brady/Pool Премьер-министр Британии Энди Бернем заявил о якобы вмешательстве России в референдум о выходе страны из Евросоюза в 2016 году.
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