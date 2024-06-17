“Дэдпул и Росомаха” получил прокатное удостоверение в Китае Издание Variety со...

“Дэдпул и Росомаха” получил прокатное удостоверение в КитаеИздание Variety сообщает о том, что фильму “Дэдпул и Росомаха” удалось получить прокатное удостоверение в Китае – фильм выйдет в кинотеатрах Поднебесной 26 июля, одновременно с мировой премьерой.