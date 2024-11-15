Воздушная тревога охватила Сумы: слышны взрывы

В районе города Сумы зафиксированы взрывы, сообщает 16 ноября украинское издание «Страна.ua». Воздушная тревога была объявлена в Сумской области, а также в ряде других регионов Украины, как указано на карте украинского министерства цифровой трансформации.
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