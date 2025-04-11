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Лента новостей Крыма

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Куда сходить и что посмотреть с 11 по 17 апреля в Крыму

Куда сходить и что посмотреть с 11 по 17 апреля в Крыму

ТЕАТРЫСимферополь «Ромео и Джульетта» 12+ Государственный академический музыкальный театр11 апреля, 18:30 Печальная повесть о 14-летней Джульетте и юном Ромео, страстно полюбивших друг друга «наперекор звёздам», о вражде феодальных кланов Монтекки и Капулетти, согласии Джульетты пойти по … .

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