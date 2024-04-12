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Тяжёлая трудовая династия: внука Зюганова прочат в лидеры КПРФ

Тяжёлая трудовая династия: внука Зюганова прочат в лидеры КПРФ

Политнавигатор Внук лидера КПРФ Геннадия Зюганова Леонид может возглавить партию в следующем году.

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Комментарии
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ALEKSANDR LIS
Г.А.З.-вообразил о себе не весть что- он не есть вся партия-и партия-не есть -ее лидер-к тому же внучок с &quot;подмоченной репутацией-был Единороссом до последнего времени&quot;!
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1 д.
Николай Рыбаков
Ему надо пройти крещение на СВО ,как настоящему коммунисту
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1 д.

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