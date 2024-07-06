Министерство обороны России сообщило о ночной атаке беспилотников со стороны Украины

Средствами ПВО было уничтожено восемь БПЛА самолетного типа Пресс-служба Министерства обороны России сообщила о попытке Украины совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в двух областях РФ.
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