Сергей Иванов не увидел перспектив у российского спорта после санкций

Футбол , 05 мар, 22:15 0 Сергей Иванов не увидел перспектив у российского спорта после всех санкций По словам президента Единой лиги ВТБ, он не верит, что в краткосрочной перспективе отстранение от международных соревнований будет снято Фото: Владимир Гердо/ТАСС Специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов заявил журналистам, что не видит никаких перспектив у отечественного спорта в условиях отстранения от международных соревнований.