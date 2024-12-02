Комплекс «Ярс» совершил 100-километровый марш и вышел на патрулирование

В Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) начался новый учебный год, и стартовал он с вывода на боевое патрулирование автономных пусковых установок подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) «Ярс» Новосибирского ракетного соединения.