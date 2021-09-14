Украина продолжает требовать встречи Зеленского с Путиным на своих условиях

Позитив для оптимистовПолитикаУкраина продолжает требовать встречи Зеленского с Путиным на своих условиях Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в очередной раз сообщил о планах по встрече Зеленского и Путина.Вернуться к статье166НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьVAvasul asdМожно и нужно обсудить возврат русских городов приписанных к Хохланду в 20 годах. Одессы,Харькова и другихСветлана Баулинаи Днепропетровск обязательно!!!!Валерий ФедосеевКлоун Зельц похож на изделие #2, что на картинке, а не на президента. Путин не будет тратить драгоценное время на пустышку, марионетку Вашингтона.СергейИспользованный гондон Зеленский. И не надо оскорблять клоунов, Юрий Никулин, вот он был клоуном, которого народ до сих пор любит.Валерий ФедосеевНикулин был настоящий АРТИСТ, а это пародия, тапёр, игрок своим обрубком на рояле.Nataly))) как только президентом РФ станет Галустян а премьером Светлаков, то сразу и состоится встреча с Зеленским и наконец все клоуны сольются в экстазе))))Константин ЗаболотныйПозёрские призывы, идиотские спичи и скетчи Зеленского и его марионеток из 95 квартала уже давно у всех не вызывают ничего кроме раздражения к исполнителю танцев "плохим танцором". А уж о том,что "оне" могут навязать свою волю Путину и России-даже мечтать не приходится.Сергей ФедотовУкраина, Украина, Украина, Зеленский, Киев, Украина, Украина. 90% новостей в ленте об Украине. ТВ включишь, там Скабеево-Соловьёвы в падучей бьются на тему Украины. Ребята, СВОИХ ПРОБЛЕМ МАЛО? Вам писать больше не о чем? Чесс слово ЗАЕ....гхмм... своей Дуркаиной.NatalyВот реально достала тема Украины на российском телевидении Куда ни ткни - везде "Украина то, Украина сё". Как мразматичные бабки на лавочках, которых хлебом не корми, дай соседям кости помыть. А как самих капнешь - так караул. Мне не интересно, что происходит на Украине. Ибо это не моя страна. Пусть они там сами как-то разбираются со своими проблемами. Тем более, что нас, вроде как, и не звали в качестве экспертов. А дома столько проблем: обманутые дольщики и старики, непомерная плата за коммуналку, жестокость подрастающих детей, разврат, возводимый в норму, распущенность мажоров (о! это трогать нельзя, можно получить), несправедливость чиновников, очереди в больницу: к неврологу и кардиологу надо ждать по полмесяца. Но это игнорируется нашими пропагандистами. Сытый голодного не разумеет, зачем копаться в чужих проблемах, зачем обличать тех, кто это заслужил. Стыдно, господа! Я хочу знать, почему массово вырубают Сибирь и за копейки без налогов продают в Китай. Я хочу знать, почему в Волгоградский области на землях, отданным в аренду китайским фермерам и агрономам после их «аренды» ничего не растет. Я хочу знать, почему в суде города Реутова избивают людей, а все телеканалы утверждают, что это фейк. Хочу знать, почему "национальное достояние" Газпром служит источником дохода только ограниченному кругу лиц. Хочу знать, почему г-н Греф в лице Сбербанка выдаёт кредиты нашему населению по 20+%, а немцам - под 6% (всего шесть!). И почему этот же Греф так рьяно ратует за ликвидацию математики, как предмета, в наших школах. И этот список можно продолжать бесконечно! А Украина - вот вообще фиолетово, что там и как. Она свой выбор сделала.Сергей ФедотовДак свобода слова у нас. Что не так сказал неугодное Кремлю - свободен. А если не угомонишься, послом к людоедам отправят.NatalyЛицо и голос отечественного МИДа, его ярчайшая звезда - Мария Захарова вновь раскрывает глаза согражданам на способы вербовки "пятой колонны" представителями иностранных посольств. Если судить по её заявлениям, то коварные планы Запада по созданию пятой колонны заключались в вербовке очень таких ключевых фигур, как обслуживающие посольства сантехники, уборщицы, переводчицы, сисадмины, сотрудники колл-центров и прочий техперсонал, который необходимо было защитить от "тлетворного влияния". "Дело в том, что при приеме на работу, например, в американское посольство, это часто увязывается, я имею в виду сам факт найма на работу, с получением гражданства и вида на жительство. Там существует целая программа. Я думаю, было бы правильно об этом рассказать, как во многих посольствах при приеме на работу по большому счету осуществляется конвертация российского гражданина в нероссийского — в гражданина той страны, чье посольство нанимает его на работу", — сообщила представитель МИД. О, эти коварные владычицы пылесосов, командующие клавиатур, повелители г..на и пара! Они, именно они за малый прайс тысяч продавали Родину, совмещая это с уборкой кабинетов и ремонтом клозетов! А еще эти дворники и примкнувшие к ним буфетчицы и повара, пользуясь тем, что "зарубежные посольства в России нанимали на работу российских граждан, платили им деньги, а те затем переводили средства соответствующим структурам Нaвaльнoгo" спонсировали изобличенного и доказанного экстремюгу. Вот кто подрывает национальную безопасность, шатает скрепы и под стабильность подкапывается! Не члены правительства, Совфеда и губернаторы российских регионов, имеющие иные гражданства или ВНЖ, не президент, который положил хр..авторучку на Конституцию, разрешив чиновникам иметь двойное гражданство, не первые лица государства, чьи дети получали образование или живут и работают за рубежом, а всякая мелочь подковерная, продающая свой труд за стабильную зарплату неиздевательского размера. Ууууу, редиски! Разоблачили вас! Это сантехники срывают фланцы с российской экономики, а вовсе не те люди, которые разрешили российским олигархам выводить деньги в оффшоры без налогов. Ну вы же понимаете, повидла там, кризис, как не посодействовать своим-то человечкам. И тут Мария! Выступила у Соловьева! Раскрыла глаза, разоблачила и поставила на место! Красивые люди, элегантные позы. Скриншот одного из совместных эфиров А то ишь, сегодня он на звонки отвечает да Льохе рублик отстегивает, а завтра глядишь, и Родину продаст на стажировку поедет, в какой-нибудь Колумбийский университет или, не приведи Господи, в Оксфорд! Вот барон Лебедев Хэмптонский из лондонского района Ричмонд-на-Темзе и Сибирский из Российской Федерации, сынулька бывшего сотрудника СВР и борца с оттоком капиталов за рубеж - другое дело. Как и космополитичные дети главной феи здоровья российского ТВ. И Соловьёву, в эфире у которого Мария азартно клеймила недостойных, домики на озере Комо тоже патриотизма не жмут.Сергей ФедотовЕэхх, вот бы меня хоть кто-нибудь вербанул. А то на путинскую пензию не больно-то проживёшь. Запутинцы и адепты "Единой России" уже наверное меня сотни раз обвинили, что я госдеповский агент, а никто ни копейки...ой...ни цента ещё не заплатил. Обидно, понимашь.Семенков АлександрЗе случайно не обладает скрытым психическим расстройством в отношении своего величия?NatalyЗеля прежде всего актёр.Есть люди очень яркие, очень громкие, очень ярко проявляющие себя, и тем самым очень привлекающие к себе внимание. Готовые всегда залезть на стульчик и рассказать всем стихотворение, чтобы получить массу аплодисментов. Это – Истероидный тип личности. Назовем их ярко – Артистами. Артистами Эстрады и Инстаграма.Артисты, то есть Истероидные типы – это экстраверты в активной жизненной позиции, при нарушенном праве обеспеченности, что само по себе обрисовывает достаточно точно, что же с ними происходит. Экстраверты – значит им нужен отклик окружающего мира, чтобы понять себя В Активной жизненной позиции – значит будут активно добиваться того, что им нужно Тип Эго у Артистов - это контакт с Переживаниями. Внутри все построено на двух процессах эмоционирования: влечении и отвращении. И поскольку они – экстраверты, то эмоции выплескиваются наружу. Нарушенное право Обеспеченности – это значит «мне не хватит», нет чувства насыщенности, всегда нужно «еще чуть-чуть больше». Это касается и еды, и денег, но прежде всего – людского внимания. Внимание – это вообще самый важный психологический «товар» и потребность человека. Итак, открытое привлечение внимание к себе - вот это основная ключевая база. В зависимости от страны проживания и менталитета доминирующего на этой территории населения оно может принимать совершенно разные формы. Но ключевая задача будет одна и та же – это стопроцентное привлечение к себе внимания всех окружающи Тут даже сам факт внимания является главным. Не важно, какого качества: хвалят меня, ругают меня – без разницы. Главное, что меня, и что в этот момент все внимание сосредоточено на мне. В каждой стране, в зависимости от доминирующего менталитета, есть своя особенность Истероидных. Если взять Соединенные Штаты Америки, где в городах господствует Истероидная культура, Артисты будут как Голливуде: все заметно и ярко: магнитофон на плече, чтобы вся улица точно видела, что это я. Яркая разноцветная одежда, из-под майки торчат трусы. В России, с ярко проявленной Нарциссической тенденцией, тоже достаточно яркие образы: чаще всего в роли Истероидных выступают «блондинки» из анекдотов. В консервативных странах, к примеру, в Литве или Белоруссии с Маниакальной составляющей, Артисты - это молодые люди в костюмчике, очень аккуратно одетые, соответствующий внешний вид, с очень тихим поведением, спокойные. При этом рядом стоит достаточно дорогая машина, и... динамики на полную громкость, чтобы каждый прохожий смотрел на них, и чтобы было понятно, чье это. Это и есть небольшие, но очень четкие проявления Истероидного характера. В зависимости от норм и правил внутри страны, стили проявленности будут разными. К примеру, нарушенное право Обеспеченности очень легко и часто выливается в форму скандалов: «Вы мне не довесили! Вы мне не доложили! Отдайте мне! Подайте! Принесите! Уберите! Угадайте!» Мужским Артистам сложнее, чем женским. У женщин Истероидного типа есть социальное одобрение, истероидное поведение поддерживается и одобряется (вспоминаем анекдоты про «блондинок»). Для мужчин же этот стиль поведения социально не одобряется и не поддерживается в повседневной жизни. Другое дело – на сцене или в сообществах, к примеру, среди шоуменов.Александр ВолковНеужели Путин не уважает сам себя и Россию в своем лице, что согласится на встречу с этим клоуном из дурдома!??Анна ЭржибоваТребует? ах-хах что мля опу припекло никому не нужен?Комментировать
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