Зюганов: Ленин впервые построил государство, в котором правил труд, а не капитал

Геннадий Зюганов, председатель Центрального комитета Коммунистической Парии Российской Федерации, глава фракции КПРФ в Государственной Думе РФ, 21 января 2024 годы выступил с заявлением, что ровно сто лет назад скончался Владимир Ильич Ленин.
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