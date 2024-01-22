Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 802 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Cергей Храпов
    Сокамерникам будет читать свои опусы, там оценят так как надо.Суд отправил блог...
  • tolip
    Никто не будет спрашивать отдадите или нет..😀Представитель Гос...
  • Николай Степанов
    Сколько молодых ребят гибнет на войне , бродячие собаки загрызают людей , но мы раздуваем происшествие с убежавшие ко...Юрист Никитин: «П...

Зюганов: Ленин впервые построил государство, в котором правил труд, а не капитал

Зюганов: Ленин впервые построил государство, в котором правил труд, а не капитал

Геннадий Зюганов, председатель Центрального комитета Коммунистической Парии Российской Федерации, глава фракции КПРФ в Государственной Думе РФ, 21 января 2024 годы выступил с заявлением, что ровно сто лет назад скончался Владимир Ильич Ленин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЮВ
Юрий Во
Ленин - основатель первого на территории России - федеративного  государства ( СССР - стало потом). До него была фактически унитарная монархия. Только УЖЕ за это его имя останется в нашей истории НАВСЕГДА. Я бы предложил на всех его оставшихся в России памятниках добавить строку - ОСНОВАТЕЛЬ РОССИЙСКОГО ФЕДЕРАТИВНОГО ГОСУДАРСТВА.
Ответить
19 час.

Картина дня

наверх