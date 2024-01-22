Зюганов: Ленин впервые построил государство, в котором правил труд, а не капитал

ЮВ

Юрий Во

Ленин - основатель первого на территории России - федеративного государства ( СССР - стало потом). До него была фактически унитарная монархия. Только УЖЕ за это его имя останется в нашей истории НАВСЕГДА. Я бы предложил на всех его оставшихся в России памятниках добавить строку - ОСНОВАТЕЛЬ РОССИЙСКОГО ФЕДЕРАТИВНОГО ГОСУДАРСТВА.