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Царьград

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Критика Киркорова и отмена концертов: В жизни Лолиты опять "чёрная полоса"

Критика Киркорова и отмена концертов: В жизни Лолиты опять "чёрная полоса"

В жизни певицы Лолиты, кажется, опять наступила "чёрная полоса", ну прямо как после её участия в скандальной "голой вечеринке", которая ещё долго никем не забудется.

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