Уроженец Еревана осквернил памятник детям блокадного Ленинграда

РИАМО - 29 янв. Вандал осквернил памятник детям блокадного Ленинграда в Ереване, пишет РИА Новости. Житель Армении, который представился в соцсетях как Самвел Ширинян, опрокинул венки и растоптал ленту в цветах российского триколора.