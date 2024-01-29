Уроженец Еревана осквернил памятник детям блокадного Ленинграда

РИАМО - 29 янв. Вандал осквернил памятник детям блокадного Ленинграда в Ереване, пишет РИА Новости. Житель Армении, который представился в соцсетях как Самвел Ширинян, опрокинул венки и растоптал ленту в цветах российского триколора.
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