Tesla представила самую мощную и быструю Model 3 Performance

Tesla раскрыла детали о новой, наиболее мощной и быстрой версии своего Model 3 Performance. Эта модель отличается усовершенствованной силовой установкой, улучшенной динамикой, переделанным шасси, а также спортивными элементами в дизайне как внешнем, так и внутреннем.