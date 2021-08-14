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Официальные лица США осуждают Пекин за дипломатические репрессалии против Литвы за связи с Тайванем

Официальные лица США осуждают Пекин за дипломатические репрессалии против Литвы за связи с Тайванем

Госдепартамент США и некоторые члены Конгресса 10 августа выразили поддержку Литве после того, как китайский режим устроил дипломатическую истерику из-за решения балтийской страны разрешить Тайваню открыть торговое представительство в Вильнюсе.

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