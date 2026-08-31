Каждый третий топ-менеджер в РФ выбирает интеллектуальную перезагрузку

Имеющиеся в распоряжении РИАМО результаты опроса приватных клиентов РосДорБанка — собственников бизнеса, топ-менеджеров и частных инвесторов — показали, что предпочтения состоятельных россиян в отдыхе заметно расходятся с распространенными стереотипами.
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