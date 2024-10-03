Джонсон исключил падение Украины при победе Трампа на выборах

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп не допустит падения Украины в случае победы на выборах главы государства в ноябре.
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