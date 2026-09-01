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Рязанские новости

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Капитальный ремонт в школе №71 в Рязани начнется в 2027 году

Капитальный ремонт в школе №71 в Рязани начнется в 2027 году

После обновления учреждение получит новые возможности для обучения и развития школьников.Губернатор Рязанской области Павел Малков в День знаний посетил школу №71 в Рязани, где вместе с учениками, педагогами и родителями принял участие в торжественной линейке, посвященной началу нового учебного года.

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