Капитальный ремонт в школе №71 в Рязани начнется в 2027 году

После обновления учреждение получит новые возможности для обучения и развития школьников.Губернатор Рязанской области Павел Малков в День знаний посетил школу №71 в Рязани, где вместе с учениками, педагогами и родителями принял участие в торжественной линейке, посвященной началу нового учебного года.
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