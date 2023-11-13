Истребителем Checkmate заинтересовались зарубежные заказчики

Новым российским истребителем пятого поколения Checkmate интересуются зарубежные заказчики. В связи с этим в проект были внесены коррективы с учетом их пожеланий, в понедельник, 13 ноября, вице-премьер и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
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