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Лига чемпионов. 1/8 финала. «ПСЖ» против «Ливерпуля», «Барселона» в гостях у «Бенфики», «Бавария» примет «Байер», «Интер» сыграет с «Фейеноордом»

Лига чемпионов. 1/8 финала. «ПСЖ» против «Ливерпуля», «Барселона» в гостях у «Бенфики», «Бавария» примет «Байер», «Интер» сыграет с «Фейеноордом»

«ПСЖ» будет противостоять «Ливерпулю», «Барселона» проведет гостевой матч с «Бенфикой», «Бавария» примет «Байер», «Интер» сыграет с «Фейеноордом».

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