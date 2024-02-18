СК начал проверку после гибели девочки в результате падения с 20-го этажа

Известия/Зураб Джавахадзе Управление Следственного комитета РФ по Ленинградской области начало проверку после гибели четырехлетней девочки в результате падения из окна 20-го этажа в городе Кудрово на проспекте Строителей.
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