Врач рассказала о правильном новогоднем рационе для детей

Ребенку можно начать есть оливье и другие многокомпонентные блюда новогоднего стола с 10 лет. Об этом 26 декабря рассказала врач-педиатр, гастроэнтеролог детской клиники «Будь Здоров» на Сущевском Валу Любовь Андрян.
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