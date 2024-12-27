Врач рассказала о правильном новогоднем рационе для детей

Ребенку можно начать есть оливье и другие многокомпонентные блюда новогоднего стола с 10 лет. Об этом 26 декабря рассказала врач-педиатр, гастроэнтеролог детской клиники «Будь Здоров» на Сущевском Валу Любовь Андрян.