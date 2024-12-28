AJMS: косатки выгнали больших белых акул из их среды обитания

Белые акулы — одни из самых грозных хищников океана — столкнулись с неожиданной опасностью. Международная группа ученых обнаружила, что косатки заставляют акул массово покидать их привычные места обитания.
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