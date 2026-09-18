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Журнал «Профиль»

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Дедлайн для продажи зарубежных активов "Лукойла" вновь перенесли

Дедлайн для продажи зарубежных активов "Лукойла" вновь перенесли

Срок действия генеральной лицензии продлили еще на месяц, до 22 октября 2026 года. Соответствующая лицензия №131J Управления по контролю за иностранными активами Минфина США была опубликована 18 сентября, в пятницу.

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