Байден начал свое первое выступление после теракта в США с шутки

ВАШИНГТОН, 3 января, ФедералПресс. Президент США Джо Байден провел свое первое публичное выступление в Белом доме после недавних трагических событий, включая теракт в Новом Орлеане и подрыв автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе.
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