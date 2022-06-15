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Анастасия Ракова: Москвичи с онкозаболеваниями и их родственники смогут получить бесплатную психологическую поддержку

Анастасия Ракова: Москвичи с онкозаболеваниями и их родственники смогут получить бесплатную психологическую поддержку

С онкопациентами работают опытные специалисты  Как сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, в столице  запустили пилотный проект по психологическому сопровождению пациентов с онкозаболеваниями и их родственников.

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