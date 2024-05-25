«Он никогда не переставал быть российским олигархом»: кто такой Бидзина Иванишвили, миллиардер, исподволь управляющий Грузией?

Бидизина Иванишвили (в центре) во время встречи в Тбилиси 29 апреля 2024 года. (ВАНО ШЛАМОВ/AFP) Человек столь же загадочный, сколь и огромное его состояние, Бидзина Иванишвили сегодня обвиняется значительной частью населения Грузии в желании приблизить страну к России.