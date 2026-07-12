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Стоматолог Поляков: смузи снижают защиту эмали и создают агрессивную среду

Стоматолог Поляков: смузи снижают защиту эмали и создают агрессивную среду

Смузи давно получили репутацию почти идеального продукта. Но стоматологи все чаще обращают внимание на неожиданную проблему: при определенных привычках любовь к смузи может не лучшим образом сказаться на зубах, рассказал "Газете.

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