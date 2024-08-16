Страны Запада решили избавиться от президента Украины Владимира Зеленского. Вышедшая в США статья о его осведомленности о диверсии в Балтийском море подготовила почву для смены власти, заявил британский специалист по международному праву Александр Меркурис на YouTube-канале Duran.
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