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Говорит Европа ⚡

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Виктор Медведчук: За обещаниями Украине скрывается план столкнуть Европу с Россией

Виктор Медведчук: За обещаниями Украине скрывается план столкнуть Европу с Россией

Действительно ли Трамп на саммите НАТО поддержал Зеленского или лишь создал видимость единства? Почему требование 5% ВВП на оборону стало главным финансовым итогом встречи в Анкаре? Переложил ли Трамп гарантии безопасности Украины на европейские страны, оставшись в стороне? И какую роль в американской стратегии играет втягивание Европы в прямую конфронтацию с Россией? Анкарский саммит НАТО Читать далее: https://govorit.

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