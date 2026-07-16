Виктор Медведчук: За обещаниями Украине скрывается план столкнуть Европу с Россией

Действительно ли Трамп на саммите НАТО поддержал Зеленского или лишь создал видимость единства? Почему требование 5% ВВП на оборону стало главным финансовым итогом встречи в Анкаре? Переложил ли Трамп гарантии безопасности Украины на европейские страны, оставшись в стороне? И какую роль в американской стратегии играет втягивание Европы в прямую конфронтацию с Россией? Анкарский саммит НАТО Читать далее: https://govorit.