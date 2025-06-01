«Я отправлю тебя в твою деревню!» Про даму из Киргизии, ударившую 10-летнего ребёнка в Новой Москве, всплыли новые подробности

Виктор Борисов

Неконтролирумая миграционная политика приведёт к тяжёлым последствиям..... Узбеков в Узбекистане 1990 году было 20 млн. на 2024 год стало примерно 45 млн(с учётом получивших гражданство России и прибывших с Афганистана) и это уже перенаселение полупустынной республики. Таджиков 1990 году было 5 млн на 2024 год стало 11 млн(а в мире до 40 млн). У них идёт не просто рост населения, а уже перенаселение их малых территорий, они уже со своими ресурсами не смогут прокормить свой народ.. Также и у народов Кавказа рост. Рост населения в этих странах Азии, а также и Кавказа связан не только с патриархальным укладом жизни , но и тем, что основная ценность - это дети, то есть многодетная семья(в среднем 7 детей, минимум 3-4). Через 20-30 лет их будет намного больше. Из этого видно, что им надо выживать, чтобы прокормить большие семьи. Как Вы думаете куда они будут ехать жить? Это называется пока - мирное, тихое завоевание жизненного пространства, а потом настанет точка невозврата, то есть через 50-70 лет русские как государство-образующий народ не будет в приоритете по очевидным фактам, то есть России не будет как таковой.. Русские - государство-образующий народ вымирает, с каждым годом всё меньше на 1 млн. Развал СССР в 1991 году все титульные нации Средней Азии и Кавказа( Армения,Грузия, Азербайджан ) восприняли с воодушевлением - получили свою так называемую свободу, как они все называют в своих учебниках истории - от Российской оккупации и колонизации. Особенно титульные нации Средней Азии. Они никогда ненавидели русских. С какими призывами в начале 90х- -"Ежай своя Русия". А время показало, что за счёт России и русского народа они все жили припеваючи, на халяву. Да и сейчас очень много кто получив гражданство России оформляют пенсию и живут в своих независимых республиках также беззаботно. Сейчас проживая в России они что, генетически изменились и стали русофилами и интернационалистами ? Нет, и никогда этого не будет. Пока можно получать на халяву от России всё, что она даёт(работу, мат.капитал, помощь их республикам т.д и т.п) они будут вести себя более менее лояльно к коренному населению России. Но чем их больше с каждым годом будет в России, тем они наглее себя будут вести. А сколько "ждунов" игиловцев среди мигрантов? Тысячи, которые терпеливо ждут своего часа, чтобы мстить и отомстить за не состоявшиеся государство ИГИЛ в Сирии(пример тому - теракт в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года, "Крокус", убийство генерала Кириллова и т.п. ).Не зря америкосы в своё время боевиков-игиловцев перевезли на север Афганистана, где в основном проживают таджики и узбеки и у них же присутствует ваххабитская идеология, а эта идеология будет с каждым днём продвигаться на Север, то есть в Россию. Воин с идеологией в двойне или даже в тройне опасен. На севере Афганистана таджики и узбеки занимаются выращиванием опиумного мака. Они же и основные поставщики героина в Россию. --