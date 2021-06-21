События в мире

48 858 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Викторов
    <i>Комментарий скрыт</i>Затулин: Наступае...
  • Андрей Викторов
    Хохол! Мать его, он и есть хохолЁ! И слова то какие - "объединенный Запад", "аннексия Крыма" и т.п. Коля или Мыкола, ...Мураховский оцени...
  • Валерий Светлый
    Думаю, что пора реформировать механизм международного самоуправления. Возможно, это лучше сделать на базе Всемирного ...США пытаются лиши...

Читатели СМИ Японии: Можно сколько угодно злиться, но острова русские нам не вернут

Читатели СМИ Японии: Можно сколько угодно злиться, но острова русские нам не вернут

Экс-аналитик МИД Японии Масару Сато в статье, опубликованной японской газетой «Майнити симбун», прокомментировал слова президента России Владимира Путина, сказанные о Курилах на онлайн-встрече с руководителями мировых информационных агентств 5 июня.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх