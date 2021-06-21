Читатели СМИ Японии: Можно сколько угодно злиться, но острова русские нам не вернут

Экс-аналитик МИД Японии Масару Сато в статье, опубликованной японской газетой «Майнити симбун», прокомментировал слова президента России Владимира Путина, сказанные о Курилах на онлайн-встрече с руководителями мировых информационных агентств 5 июня.