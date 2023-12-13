Из Иркутска в Марково и Пивовариху увеличат число автобусов

На маршрутах, которые связывают Иркутск с Марково и Пивоварихой, будет работать больше автобусов. В результате встречи министерства транспорта и дорожного хозяйства с перевозчиком удалось достичь этого результата, сообщает пресс-служба областного правительства.
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