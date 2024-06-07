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Ривалдо: «Винисиус заслуживает «Золотой мяч». Если он выиграет Кубок Америки, будет еще лучше»

«Винисиус – очень преданный парень. Он приехал в «Реал», а затем отправился в «Реал Кастилья», чтобы учиться.

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